Женщины из оппозиции устроили в парламенте Турции флешмоб против фемицида

Не менее восьми депутаток от ведущей оппозиционной силы — Народно-республиканской партии Турции — присоединились к мировому флешмобу, исполнив в Великом национальном собрании — парламенте страны — турецкую версию чилийской песни «The Rapist is You» в знак протеста против насилия в отношении женщин. Как сообщило в воскресенье, 15 декабря, агентство Reuters, законодательницы и их коллеги держали в руках около 20 фотографий женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

Аналогичные акции прошли 15 декабря в Измире на западе страны, а также в Стамбуле.

По данным правозащитных организаций, в 2018 году от рук мужчин в стране погибли 440 женщин — в два раза больше, чем в 2012 году, когда парламент Турции одобрил закон о защите от домашнего насилия. Официальной статистики по фемициду — гендерно мотивированным убийствам женщин и девочек — в стране нет. По мнению ряда экспертов, рост цифр свидетельствует о недостаточно успешной реализации законодательства на практике. (DW)