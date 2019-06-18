Женщины играют активную роль в общественной жизни Азербайджана

Сегодня в Азербайджане созданы все условия для активного участия женщин в жизни общества.

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира», сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, участие Азербайджана в деле достижения целей устойчивого развития, положительно повлияет на уровень женского образования, участие женщин в решении политических вопросов:

«Очень важно формирование у женщин веры в себя. Мы рады, что в Азербайджане увеличивается количество женщин-предпринимателей. В селах женщины также показывают хорошие результаты в сфере бизнес проектов. Сегодня в районах создано восемь Ресурсных центров развития предпринимательства. Как результат, в районах женщины составляют 49.9% занятого населения», — отметила она.

Хиджран Гусейнова также добавила, что, несмотря на существование свыше двухсот неправительственных женских правозащитных организаций, есть немало неразрешенных проблем, и их необходимо решать. Касаясь вопроса защиты детских прав, председатель комитета заверила, что ни один ребенок в Азербайджане не остается без внимания.