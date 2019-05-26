Женщины без детей и мужей оказались счастливее

Незамужние и бездетные женщины — самая счастливая подгруппа населения, заявил профессор поведенческих наук в Лондонской школе экономики Пол Долан, пишет британская газета Guardian 25 мая.

Супруги говорят о счастье в браке в присутствие своей половинки, однак в его отсутствие многие жалуются на проблемы, которые возникают в отношениях.

В последней книге Долана Счастливы когда-либо приводятся данные американского опроса об использовании времени, в котором сравниваются уровни удовольствия и страданий у неженатых, женатых, разведенных и овдовевших людей, передает korrespondent.net.

Исследование показало, что уровень счастья, о котором сообщили те, кто был женат, был выше, чем у неженатых, но только тогда, когда их супруг находился в комнате рядом.

При этом отмечается, что одинокие бездетные женщины имеют более высокий уровень счастья, чем другие женщины.

Однако создание семьи является признаком успеха в обществе, поэтому многие одинокие женщины чувствуют себя несчастными, другие — остаются в неблагополучном браке.