Женщина впервые станет президентом Словакии

Адвокат и экоактивистка Зузана Чапутова лидирует на президентских выборах в Словакии по предварительным итогам голосования. Во втором туре ее поддержали более 58 процентов граждан, сообщает местное издание Dennik N.
За ней следует замглавы Еврокомиссии Шарош Шефчович, он набрал чуть менее 42 процентов голосов.
Явка избирателей во втором туре составила менее 42 процентов (в первом туре — почти 49 процентов). Это самый низкий показатель в  истории страны.
Выборы в Словакии проходили 16 и 30 марта. Действующий президент Андрей Киска в них не участвовал.
Чапутова вступит в должность 15 июня. Она станет пятой главой государства со дня обретения Словакией независимости в 1993 году. Кроме того, Чапутова станет первой женщиной на высшем посту государства.
| 2019-03-31T09:02:20+00:00 31 марта 2019, 09:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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