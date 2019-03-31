Женщина впервые станет президентом Словакии

Адвокат и экоактивистка Зузана Чапутова лидирует на президентских выборах в Словакии по предварительным итогам голосования. Во втором туре ее поддержали более 58 процентов граждан, сообщает местное издание Dennik N

За ней следует замглавы Еврокомиссии Шарош Шефчович, он набрал чуть менее 42 процентов голосов.

Явка избирателей во втором туре составила менее 42 процентов (в первом туре — почти 49 процентов). Это самый низкий показатель в истории страны.

Выборы в Словакии проходили 16 и 30 марта. Действующий президент Андрей Киска в них не участвовал.

Чапутова вступит в должность 15 июня. Она станет пятой главой государства со дня обретения Словакией независимости в 1993 году. Кроме того, Чапутова станет первой женщиной на высшем посту государства.