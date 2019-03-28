Женщина в Бангладеш с перерывом в 26 дней родила тройню

Жительница Бангладеш родила близнецов через 26 дней после появления на свет ее сына, сообщает портал Asia One.

Первый ребенок 20-летней Арифы Султаны родился в конце февраля. Роды прошли без осложнений, однако врачи не заметили, что у женщины из-за редкой аномалии имелась вторая матка. В ней росли еще два плода.

Через месяц у Султаны снова отошли воды. Ей сделали кесарево сечение и извлекли близнецов — мальчика и девочку. Дети оказались здоровыми.

Власти намерены провести проверку в этой больнице. Саму женщину отпустили домой.

| 2019-03-28T13:37:19+00:00 28 марта 2019, 15:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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