Женщина в Бангладеш с перерывом в 26 дней родила тройню

Жительница Бангладеш родила близнецов через 26 дней после появления на свет ее сына, сообщает портал Asia One.

Первый ребенок 20-летней Арифы Султаны родился в конце февраля. Роды прошли без осложнений, однако врачи не заметили, что у женщины из-за редкой аномалии имелась вторая матка. В ней росли еще два плода.

Через месяц у Султаны снова отошли воды. Ей сделали кесарево сечение и извлекли близнецов — мальчика и девочку. Дети оказались здоровыми.

Власти намерены провести проверку в этой больнице. Саму женщину отпустили домой.