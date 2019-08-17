Женщина родила двух детей с разницей в 2,5 месяца

В Казахстане 29-летняя жительница Уральска родила двоих детей с разницей в два месяца. Об этом сообщает Минздрав Казахстана.

Как отмечается, сначала женщина родила дочку на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родила мальчика, передает gazeta.ru.

Уточняется, что данный случай объясняется особенностью организма женщины, а именно — двойной маткой.

Причем, как подчеркивается, в подобных случаях шансы на рождение живого ребенка невысоки — примерно 1 на 50 миллионов.

«Но благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей все хорошо», — отмечается в сообщении Минздрава.