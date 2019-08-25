Женщина посадила ребенка на цепь и обмотала скотчем

В Днепре сотрудники службы по делам детей обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного цепью к дивану и обмотанного скотчем. Об этом сообщается на cайте Национальной полиции Украины.

Ребенка нашли 21 августа после анонимного сообщения о насилии над детьми. По данным ведомства, у местной жительницы было четверо малолетних детей 4, 6, 8 и 13 лет, для троих из которых она является опекуном. Детей изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Против нее завели три дела по статьям 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), 127 («Истязание») и 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство») Уголовного кодекса Украины. В жилье женщины проводят обыски.

31 мая пьяные сотрудники патрульной полиции в Переяславе-Хмельницком решили пострелять по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка, который играл на детской площадке неподалеку от своего дома. Мальчика госпитализировали с тяжелейшим ранением головы в киевский нейрохирургический центр. 3 июня пострадавший ребенок скончался . На следующий день у здания МВД Украины прошли беспорядки, связанные с убийством сотрудниками полиции пятилетнего ребенка (lenta.ru)