Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч

Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Как отмечается, у мужчины украли электронику — фотоаппарат, ноутбук, а также драгоценности на сумму около $500 тыс.

По словам источника, все эти вещи были украдены из его машины. Издание разместило машину Родригеса, на которой видно, что у автомобиля черного цвета разбито окно.

Сам мужчина в это время ужинал в ресторане.

В то же время, представитель Родригеса отметил, что финансовая стоимость украденных вещей сильно преувеличена.(Газета.ру)