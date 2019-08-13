Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч

Жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили в Сан-Франциско. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Как отмечается, у мужчины украли электронику — фотоаппарат, ноутбук, а также драгоценности на сумму около $500 тыс.

По словам источника, все эти вещи были украдены из его машины. Издание разместило машину Родригеса, на которой видно, что у автомобиля черного цвета разбито окно.

Сам мужчина в это время ужинал в ресторане.

В то же время, представитель Родригеса отметил, что финансовая стоимость украденных вещей сильно преувеличена.(Газета.ру)

| 2019-08-13T22:49:12+00:00 14 августа 2019, 00:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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