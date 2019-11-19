Жена Зеленского рассказала как выбирает наряды

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как подбирает одежду для дипломатических встреч, сообщает Vogue.ua.

По словам Зеленской, перед любой дипломатической поездкой министерство иностранных дел отправляет в офис президента протокольную ноту, в которой прописаны все нюансы предстоящего визита, из-за этого сложно совершить ошибку в выборе наряда.

Для выходов в свет первая леди предпочитает одежду украинских дизайнеров.

«Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так знают, — как приятно открывать миру украинских дизайнеров», — пояснила Зеленская в интервью.

Как рассказал дизайнер, создавший наряды Елены Зеленской для церемонии интронизации императора Японии Нарухито, заказ на два платья он получил за месяц до поездки. Для каждого платья было разработано пять эскизов, из которых первая леди выбрала самые лучшие.