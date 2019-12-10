Жена убила мужа за то, что тот потерял на прогулке собаку

Сыктывкарский городской суд назначил наказание в виде одного года ограничения свободы местной жительнице, убившей по неосторожности мужа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Коми.

По данным прокуратуры, супруги поссорились после того, как мужчина потерял на прогулке собаку.

Женщина в ходе ссоры нанесла супругу три удара ладонью по лицу, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, от которой тот скончался.

Отмечается, что женщина полностью признала вину. Она осуждена по статье «Причинение смерти по неосторожности». (gazeta.ru)