Жена президента Сирии излечилась от рака

Жена президента Сирии Башара Асада — Асма Асад — победила онкологическое заболевание после года лечения. Об этом сообщила пресс-служба президентского дворца в Twitter.

«После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», — сказано в публикации, пишет lenta.ru.

Отмечается, что супруга сирийского лидера поблагодарила поддерживающих ее граждан и пожелала выздоровления всем болеющим.

 

| 2019-08-05T00:25:15+00:00 5 августа 2019, 00:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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