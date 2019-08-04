Жена президента Сирии излечилась от рака

Жена президента Сирии Башара Асада — Асма Асад — победила онкологическое заболевание после года лечения. Об этом сообщила пресс-служба президентского дворца в Twitter.

«После окончания пути по борьбе с раком, который она начала год назад со всеми силами и верой, руководство Сирии и сотрудники президентской канцелярии поздравляют госпожу Асму Асад с ее победой над болезнью», — сказано в публикации, пишет lenta.ru.

Отмечается, что супруга сирийского лидера поблагодарила поддерживающих ее граждан и пожелала выздоровления всем болеющим.