Жена Нетаньяху устроила скандал на борту самолета, летевшего в Киев

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху устроила скандал на борту самолета в Киев из-за того, что ее не поприветствовал пилот по громкой связи, сообщают местные СМИ.

Поездка Биньямина Нетаньяху на Украину проходит 18-20 августа — примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми глава правительства стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР. В Киеве Нетаньяху, прилетевший туда накануне вечером, в понедельник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и почтит память жертв Холокоста на церемонии в Бабьем Яре.

Как сообщает издание « Джерузалем пост «, супруга премьера встала с места и «гневно потребовала, чтобы ее допустили в кабину пилота, однако этому помешала охрана». Через некоторое время командир экипажа вновь обратился к чете по громкой связи и поприветствовал Сару Нетаньяху.