Жена не хотела оскорбить Украину, заверил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай, сообщает РИА Новости.

В Киеве глава правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок «хлеба с солью». Президент напомнил, что его жена специально выбрала к визиту одежду цвета украинского флага.

«Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», — сказал Нетаньяху.

Перед встречавшими израильскую делегацию украинцами жена премьер-министра предстала в желтом пальто, такого же цвета брюках и кофте голубоватой расцветки.