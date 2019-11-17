«Желтые жилеты» ворвались в парижский универмаг Galeries Lafayette

В Париже в воскресенье, 17 ноября, в честь первой годовщины с начала протестов «желтых жилетов» несколько десятков человек устроили акцию в фешенебельном французском универмаге Galeries Lafayette. Толпа митингующих ворвалась в здание и начала скандировать разные лозунги, в том числе «Работай, потребляй и заткнись».

Ранее участники движения «желтых жилетов» объявили о намерении провести акцию в одном из торговых центров столицы в знак протеста против общества потребления. У универмага Galeries Lafayette собралось большое количество полицейских. Впоследствии они выгнали митингующих из здания. (Русская Служба DW)

| 2019-11-17T23:16:31+00:00 18 ноября 2019, 03:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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