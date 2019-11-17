«Желтые жилеты» ворвались в парижский универмаг Galeries Lafayette

В Париже в воскресенье, 17 ноября, в честь первой годовщины с начала протестов «желтых жилетов» несколько десятков человек устроили акцию в фешенебельном французском универмаге Galeries Lafayette. Толпа митингующих ворвалась в здание и начала скандировать разные лозунги, в том числе «Работай, потребляй и заткнись».

Ранее участники движения «желтых жилетов» объявили о намерении провести акцию в одном из торговых центров столицы в знак протеста против общества потребления. У универмага Galeries Lafayette собралось большое количество полицейских. Впоследствии они выгнали митингующих из здания. (Русская Служба DW)