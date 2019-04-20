«Желтые жилеты» в Париже: Миллионы для Нотр-Дам, а что бедным?

Как передает РИА Новости, участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе Собора Парижской Богоматери.

Собравшиеся держат флаги Франции и регионов страны, выкрикивают лозунги и поют песни. Один из участников акции держит картонный транспарант с надписью «Миллионы для Нотр-Дам-де-Пари, а как же бедные люди?».

Отменять запланированные в Париже акции протеста «желтые жилеты» не стали даже после того, как в начале недели частично сгорел Нотр-Дам.

«Миллиардеры нашли миллиард евро (на восстановление собора), а о 140 тысячах бездомных никто не думает», — говорится в описании одного из предстоящих шествий в сети Facebook.

Пешая колонна отправится к площади Республики, одному из наиболее привычных мест для проведения митингов в Париже.

Напомним, что протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Зачастую акции сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.