«Желтые жилеты» в очередной раз вышли на улицы Франции

Во Франции проходит очередная субботняя акция протестов движения «желтые жилеты». Активисты вышли на улицы многих городов уже в 27-й раз. Они требуют от властей остановить рост цен на топливо и прекратить использование химиката «глифосат» в сельском хозяйстве. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в соцсетях участниками демонстраций.

Как передает ТАСС, в Париже сотни людей, одетых в желтые жилеты, собрались возле небоскреба французской нефтегазовой корпорации «Тоталь», откуда выдвинулись колонной к собору Сакре-Кёр, на Монмартре. Участники несут флаги Франции, ее отдельных регионов, а

также плакаты с призывами остановить рост цен на топливо. Шествие сопровождает полиция. О беспорядках пока не сообщается.