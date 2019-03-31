«Желтые жилеты» устроили погром в Брюсселе

Во время манифестации в Брюсселе, которая была посвящена защите климата, люди в желтых жилетах начали бить стекла в квартале, где расположены здания правительственных учреждений и институтов Евросоюза, сообщил «Интерфакс».

Шествие проходило от Северного вокзала столицы Брюсселя, когда же участники акции дошли до улицы Луа, где и расположены правительственные кварталы, «желтые жилеты» отсоединились от них.

По данным телеканала RTBF, среди тех, кто одетых в желтые жилеты были граждане Франции и Нидерландов.

Акция протеста, организованная гражданским обществом Rise for Climate Belgium, собрала 8 тыс. участников. Пришедшие на манифестацию выступали против решения парламента Бельгии отвергнуть проект социалистов и «зеленых» о включении в Конституции требований о защите климата.