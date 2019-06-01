«Желтые жилеты» проводят в Париже 29-ю акцию протеста

Общенациональный день протеста «желтых жилетов» проходит в субботу днем в Париже и других французских городах. Акция стала 29-й по счету в истории движения, начавшегося во Франции осенью 2018 года.

В Париже, как сообщила префектура столичной полиции, проходят две манифестации. Первым местом сбора демонстрантов стала площадь Данфер-Рошро в 14-м округе столицы. По данным радиостанции France Info, в этой манифестации принимают участие несколько сотен человек. В настоящий момент манифестанты колонной идут в сторону площади Нации.

Еще один марш «желтых жилетов» проходит по авеню Фош (16-й округ). Колонна, состоящая из около 100 человек, движется в сторону парка Монсо. Конечной точкой маршрута протестующих также станет площадь Нации. Главным требованием, которое выдвигают в этот раз парижские манифестанты французским властям, — снижение тарифов на электроэнергию.

Ожидается, что в ближайшее время манифестация начнется в Лионе. Ранее власти города опубликовали указ о запрете акций протеста в центре города, распорядившись установить периметр безопасности в самом оживленном районе Лиона. В социальных сетях представители движения также призвали к проведению демонстраций в Руане, Кане (Кальвадос), Дюнкерке, Бордо, Марселе.