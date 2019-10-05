«Желтые жилеты» и экологические активисты провели манифестацию в Париже

Сотни сторонников движения «желтых жилетов» и активистов природоохранных организаций приняли участие в акции протеста, организованной в субботу на юго-востоке Парижа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.

В ходе манифестации, состоявшейся в 13-м округе столицы, представители «желтых жилетов», экологического движения Extinction Rebellion и объединения «Молодежь за климат» ворвались в торговый центр на площади Италии, где устроили митинг в защиту климата. В руках у активистов, занявших первый этаж здания, были плакаты с лозунгами «Скажем «нет» разрушению планеты», «Восстановим ресурсы!», «Стоп — трансграничным компаниям».

«Мы пришли сюда, потому что такие места, как это, являются символом производства, истощающего мир живой природы», — отметил один из участников демонстрации.

В ходе манифестации были отмечены несколько стычек между участниками протеста и сотрудниками службы безопасности торгового центра, которые больше часа пытались разогнать активистов. Манифестанты покинули здание только после того, как в ситуацию вмешалась полиция.