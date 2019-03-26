«Желтая угроза» — чистой воды миф

В эти дни проходит важный визит главы Китая Си Цзиньпина в страны ЕС. Отметим, что сегодня Китай – единственная страна, которая, так или иначе, оспаривает верховенство США.

Если учесть тот факт, что отношения США и ЕС после прихода Трампа к власти сильно испортились, а свято место пусто не бывает, то сейчас Пекин пытается восполнить вакуум, который образовался в результате недопонимания в отношениях ЕС и США.

Об отношениях Китая и ЕС, а также политике Пекина на Дальнем Востоке, рассказал # кандидат исторических наук, эксперт по глобальной безопасности и международным отношениям в Северо-Восточной Азии Евгений Гамерман.

— Как в целом стоит рассматривать внешнюю политику Пекина?

— Отмечу, что внешняя политика Китая очень сильно трансформировалась с приходом к власти Си Цзиньпина. Она все больше направлена не на создание «мирного окружения» Китая, а на активное включение во все глобальные и региональные процессы.

В 2013 году, во время визитов в Казахстан и Индонезию, Си Цзиньпин объявил о начале реализации инициативы «Один пояс — Один путь» (а точнее целого ряда инициатив), которая должна была стать прологом китайского экономического, а затем и политического доминирования в мире. По сути, проект является попыткой предложить видение глобализации и глобальных процессов по-китайски.

На этом фоне, Си Цзиньпин ведет очень активную дипломатическую деятельность, занимая первое место среди мировых лидеров по количеству поездок, встреч на высшем уровне, переговоров и подписаний различных меморандумов и соглашений. Кроме того, Китай проводит очень большое количество международных мероприятий разного ранга и направленности на своей территории.

— Во время визита в страны ЕС, глава Китая подписывает масштабные экономические соглашения. Как Вы оцениваете отношения Пекина со странами ЕС?

— Визит китайского лидера в страны ЕС в марте 2019 года, является, с одной стороны, продолжением высокой дипломатической активности с целью продвижения положительного имиджа Китая и своих экономических проектов. С другой – имеет целый ряд особенностей.

В 2018 году, в год пятилетия с начала реализации инициативы «один пояс – один путь» стало очевидным, что данная инициатива так и не приобрела сколько-нибудь явные, зримые очертания; до сих пор не понятны ее окончательные масштабы. А также ведутся активные споры о последствиях для стран-участников от ее реализации. Инициатива все больше тормозится, вызывая критику со стороны стран, которые ранее ее поддерживали.

Это все больше напоминает глобальную геополитическую пирамиду, для жизнеспособности которой необходима поддержка все большего числа стран.

В условиях торможения инициативы в 2018 году и легкого разочарования со стороны отдельных акторов, Китай стремится еще больше расширить число участников. Визит в страны ЕС, и в частности, в Италию и Францию знаменует собой попытку вовлечь страны Европы в активное участие в данном проекте.

Это даст новый импульс реализации инициативы, а также новые возможности для успешной конкуренции с США за европейские рынки. Включение одной из стран «Группы семи», в частности Италии, в проект «Один пояс – один путь» может стать переломным психологическим моментом для его реализации и снизит градус критики со стороны других стран. Если Пекину удастся склонить на свою сторону не только Италию, но и Францию (что маловероятно) – это будет огромная дипломатическая победа и весомая заявка на роль глобального лидера (или одного из них).

— Как Вы оцениваете отношения Китая и России? На каком уровне развития они находятся?

— Что касается внешней политики Китая в целом, и политики Китая на российском направлении в частности, то ее можно охарактеризовать как сугубо утилитарную, прагматичную, основанную на политическом реализме и учете, только своих национальных интересов.

Политика Пекина сегодня во многом похожа на политику западных стран в XIX – начале XX века в отношении азиатских стран. Речь, конечно, не идет о колонизации. Но политика однозначно хищническая, направленная на максимальное выкачивание необходимых для Китая ресурсов, вкладывание «лишних» денег в инфраструктурные проекты, которые в странах-реципиентах никогда не окупятся, создание максимально выгодных условий для собственного бизнеса на чужой территории.

На сегодняшний день Восточная Сибирь и Дальний Восток интересны для Китая только как ресурсная база – строительство сначала нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий Океан, потом газопровода «Сила Сибири», скандально известное строительство завода на о.Байкал по розливу питьевой воды (как главного ресурса, которого будет не хватать в ХХI веке), активная вырубка лесных насаждений на территории российских субъектов в Сибири и Дальнего Востока.

Все это – китайская политика в Восточных регионах России. Никаких глобальных инвестиционных проектов, никаких высокотехнологичных производств и развития инфраструктуры (за исключением строительства мостов из России в Поднебесную) нет, и не будет.

Однако, не следует впадать и в другую крайность – та «желтая угроза», о которой так любили и любят писать журналисты – чистой воды миф. Никакого засилья китайцев на Дальнем Востоке нет, так как он в принципе перестал быть интересным для китайских граждан. Зарплаты низкие (в 1,5 – 2 раза ниже, нежели в соседних «бедных» северо-восточных провинциях), климат тяжелый, покупательная способность населения низкая (да и самого населения очень мало). На территории всех субъектов ДВФО китайцев меньше, чем в одной Москве. Ни о каком виде экспансии или планах о захвате территории речи не идет, и идти не может. Пекину это просто не нужно.

Китай на данном этапе получает максимальную выгоду от сложившейся системы российско-китайских отношений и ничего менять, выводить на новый уровень ему просто не нужно.