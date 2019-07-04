Желающее приобрести за счет льготного ипотечного кредита квартиры должны обратиться в банки-агенты

Государственное агентство жилищного строительства обратилось к гражданам, желающим приобрести квартиры посредством льготного ипотечного кредита, сообщает в четверг Trend.

В обращении говорится, что по указу Президента Азербайджана от 14 января 2019 года, лицо, имеющее электронный кабинет, и желающее приобрести за счет льготного ипотечного кредита квартиры, находящиеся в распоряжении Агентства, должно обратиться в банки-агенты для получения решения обязательного первичного соглашения, и разместить решение о первичном соглашении в электронном кабинете системы «Льготное жилье».

Отметим, что пользователь, войдя в электронный кабинет системы «Льготное жилье», должен подписать в разделе «Первичное решение о разрешении» это решение, в противном случае, приобрести квартиры за счет ипотечного кредита будет невозможно.