Желание Трампа посетить парад 9 мая в Москве удивило Байдена

Один из кандидатов в президенты США и демократ Джо Байден удивился намерению лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приехать на Парад Победы в Москве 9 мая, который пройдет в 2020 году, передает CNN.

Вопрос об этом Байдену задал журналист телеканала.

«Ты серьезно?» — спросил в ответ Байден.

Также политик намекнул, что это могла быть шутка.

Как известно, до этого Трамп объявил, что его пригласили посетить Парад Победы.

При этом американский лидер отметил, что «с удовольствием поехал бы, если бы мог».