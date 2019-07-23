Ждать «оздоровления» ситуации не стоит, пока…

Вчера в Азербайджане праздновали 144-летие национальной печати. Примечательный день для того, чтобы вновь завести разговор о нашей прессе. О том, какие процессы идут, и что ждет азербайджанскую журналистику, нужна ли Азербайджану такая пресса, которая сегодня есть?

Начнем с простого примера, который стал показательным для всех СМИ постсоветского пространства, и показал насколько одно государство и общество может быть беззащитным в ответственный момент. В воскресенье 21 июля, русскоязычные СМИ постсоветского пространства, «убили», а потом «воскресили» президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедова.

Мало кому известный политолог, у которого связи в Туркменистане написал твит о том, что умер президент Туркменистана. Все уважаемые, неуважаемые, «желтые», «красные», «зеленые» СМИ быстро подхватили эту «бомбу» в нудной текучке воскресного дня и быстренько распространили. Только после того, как информация была перепечатана всеми возможными СМИ, посольство Туркменистана в Москве отреагировало одним предложением: «Это ложь, он в Германии». Естественно, СМИ опубликовали это скудное опровержение, которое так и не развеяло сомнения.

Если честно, пока сам Аркадаг не выйдет в СМИ в свойственной ему неординарной манере, вопрос о том: «Жив ли он?», — еще не снят и конспирологические умозаключения еще имеют место быть.

А кто виноват? Непрофессиональные СМИ, которые напечатали непроверенную информацию или сам Туркменистан и его информационная политика. Чем больше закрыто государство, чем больше оно игнорирует общество, его мнение и не имеет сильных СМИ, тем оно не защищеннее. Подобная курьезная ситуация невозможна в странах, где сильные СМИ, и государство открыто обществу. Чем больше закрыто государство, тем больше вера в слухи. Где была реакция пресс-секретаря Бердымухаммедова? Где была официальная реакция МИД, а не посольства в Москве, где были местные СМИ, которые бы высмеяли данную информацию?

Данный случай является наглядным примером того, как государство не должно работать со СМИ. Азербайджан пока еще не докатился до туркменского уровня, но тенденция есть и явно не в противоположном направлении. В Азербайджане в отличие от Туркменистана СМИ более или менее есть , государство содержит армию медиаресурсов, но каков от них толк? Местные газеты, телевидение, радио за исключением нескольких сайтов существуют условно.

В современном мире местные СМИ помимо функции общественного контроля выполняют и роль информбезопасности страны. Азербайджанские СМИ не выполняют роль общественного контролера, и не могут обеспечить информационную безопасность страны. Но разве может быть иначе, когда люди, несущие ответственность за данный провал, не имеют ничего общего со СМИ? Для финансируемых из госбюджета медиакапитанов все равно, какую роль должны играть СМИ, для этих людей, газета, ТВ, радио, сайт – это источник наживы и распила. Другого подхода нет и, не может быть, пока чиновники, отвечающие за СМИ, не пересмотрят свой подход, либо признают, что они не компетентны.

Другой фактор – «коллаборационистские медиа». К сожалению это не только те медиа, которые работают на финансы третьих государств. Куда более страшно, что подобные медиа работают и на финансирование из госбюджета страны.

Как можно в Азербайджане добиться успеха в изменении той или иной парадигмы, если зачастую чиновники — выгодополучатели просто будут игнорировать тебя? Куда обратиться? На борьбу со «Спутник»ами в мире США выделяет 600 миллионов долларов. И это притом, что работа самого Спутника не так опасна для Вашингтона, как, скажем, это может быть для Азербайджана? Что-то с ним, с этим агентством нужно делать. Нужно их заставить работать с учетом интересов государства и его линии. Но, что не пиши, не говори, все мимо, видимо для определенных лиц личные интересы важнее общегосударственных.

А как быть с теми газетами, сайтами, экспертами, которые на деньги госбюджета Азербайджана, защищают интересы третьего государства? К сожалению, в этом туманном лесу азербайджанских медиа и таких можно найти, и как быть с таковыми, тоже нет представления.

Возвращаясь же к покойному Зардаби и его делу: пока, азербайджанское медиа пространство не пройдет сложный, болезненный путь «очищения» от дилетантов, невежд, коллаборационистов, ждать «оздоровления» ситуации не стоит.