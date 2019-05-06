Ждать осталось недолго — газовые счетчики переходят на новый лимит

Граждан недавно порадовали повышением льготного тарифа на газ уже с 1 мая текущего года, однако воспользоваться щедростью правительства потребители «голубого топлива» смогут не сразу, а только с 10 мая.

Недавно об этом сообщили в пресс-службе газового оператора в ответ на тиражируемые местными СМИ жалобы абонентов. Как выяснилось, обрадованные новостью граждане принялись зачислять деньги на платежный пластик и счетчики, но техника, как будто не ведая о милости Тарифного совета, отказывается подсчитывать средства по льготному лимиту. Разумеется, речь идет про абонентов, исчерпавших выделенный государством паек по цене 10 гяпиков за кубометр газа. Выступивший по этому поводу глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев заявил, что с 1 мая стартовал лишь процесс повышения лимита на газ, а поскольку он продолжится до 10 мая, людям предстоит запастись терпением.

Примечательно, что в заявлении заместителя гендиректора по продажам и эксплуатации Производственного объединения «Азеригаз» Руслана Алиева, датируемом 1 мая, говорится, что: «Изменения уже внесены в программу смарт-счетчиков с 24:00 прошлой ночи. Показания механических счетчиков на днях будут считываться, после чего население будет платить по 10 гяпиков за кубометр за дополнительные 500 кубометров газа».

По его словам, превысившим прежний лимит газа (1700 кубов) абонентам при первой загрузке счетчика объем газа в 500 кубометров будет рассчитываться по льготному тарифу в 10 гяпиков. Для абонентов, не превысивших лимит потребления в 1 700 кубометров, газ по-прежнему будет стоить 10 гяпиков за кубометр до истечения нового лимита.

Напомним, что Ценовой совет 30 апреля принял решение увеличить с 1 мая текущего года годовой льготный лимит потребления газа с прежних 1,7 тыс. кубов до 2,2 тыс. кубов. Таким образом, гражданам уступили 500 кубов газа на сумму 50 манатов. И если раньше по льготному тарифу (0,1 маната за кубометр) «Азеригаз » продавал газа на 170 манатов, теперь в наши с вами дома будет подаваться газ по льготному тарифу на 220 манатов. Больше этой суммы облагаются тарифом в двойном размере — 0,2 маната за кубометр.

Согласно официальным источникам, новый лимит охватит еще 200 тыс. граждан, чье годовое потребление газа превышало установленную по низким ценам норму в 1700 кубов. Также подсчитали, что в увеличенный лимит потребления уложится 1,8 млн, или 85% газовых абонентов.