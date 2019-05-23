Ждать ли нового наступления на автоимпорт?

Судя по появившимся в СМИ данным, ожидается новое наступление на импорт подержанных автомобилей теперь уже в рамках «Государственной программы по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы».

Среди целей этой государственной программы отмечается необходимость перехода на транспорт, отвечающий самым современным техническим стандартам. Таким образом, старые автомобили будут выводить из эксплуатации для снижения рисков на дорогах. В документе отмечается большое количество старых транспортных средств и транспорта с низким уровнем технической безопасности на наших дорогах, что, в свою очередь, требует ограничения использования небезопасных автомобилей, а также обуславливает принятие мер, необходимых для перехода к использованию транспорта, отвечающего высоким стандартам безопасности.

В число задач, включенных в Госпрограмму, входит также усовершенствование контроля над техническим состоянием транспорта и правил техобслуживания. В целом же граждан собираются стимулировать к использованию современных технологий, а также выводу из оборота старых транспортных средств и автомобилей с низким уровнем техбезопасности.

По мнению специалистов, решение этого вопроса, возможно, будет достигаться дальнейшим ужесточением возрастного лимита ввозимых автомобилей. В частности отмечается, что на данный момент разрешается ввоз в страну автомобилей не старше 2005 года выпуска, однако упомянутый возрастной порог был введен еще пять лет назад, а потому велика вероятность повышения этой планки до 2008 и 2009 года выпуска, с тем расчетом, чтобы местный автомобильный парк обновлялся за счет новых автомобилей, не представляющих вреда для экологии и безопасности на дорогах.

Словом, если четыре года назад запрет на ввоз автомобилей, произведенных до 2005 года, воспринимался нормально, на данный момент срок эксплуатации таких машин превысил 10 лет, а это серьезный показатель для автомобиля в плане его эксплуатационных характеристик и индикаторов. Эксперты отмечают вероятность пересмотра запрета на год производства, а также применение ряда прочих административных рычагов во избежание стремительного старения местного автопарка.

Одним из рычагов, который может быть задействован для большей привлекательности новых автомобилей, называют акцизные налоги не только по кубическому метру двигателя, но также по году производства авто. Скажем, если автомобиль с объемом двигателя 2,2 кубических сантиметра, произведенный в 2010 году, завозится по одной цене, в то же время автомобиль с теми же характеристиками, произведенный в период с 2010 по 2015 год может завозиться по низким акцизам.

Напомним, что первым ударом по автоимпорту стал европейский экологический стандарт Евро-4, вступивший в силу с 1 апреля 2014 года, кстати, форсируя стандарт Евро-3. Согласно введенным нормам импорта, для машин из стран ЕС нижней «возрастной» планкой был означен 2005 год выпуска, машины американского производства могут быть на год старше. Автомобильный поток из Кореи законодатели наши ограничили жесткими рамками 2006 года выпуска, но меньше повезло Японии и Китаю — продукция из этих стран не может быть старше 2011 года.

Кроме этого, в стране почти ежегодно увеличивают акцизные налоги на импорт автотранспортных средств, серьезно повышающие цены на внутреннем рынке и не способствующие ввозу и доступности для населения современных автомобилей. В результате последних повышений акцизов на импорт, стоимость подержанных машин возрастом 15-25 лет увеличилась почти вдвое, подорожавшая растаможка обходится дороже самой машины, что само по себе ограничивает покупательную способность граждан. Импортеры заинтересованы во ввозе дешевых транспортных средств, однако высокие цены внутри страны удерживают львиную долю спроса в сегменте более дешевых и менее безопасных автомобилей.