Ждать ли блэкаута наступающим летом?

ОАО «Азерэнержи» анонсирует реконструкцию и восстановление турбин, генераторов, системы релейной защиты, подстанций, воздушных линий 500 и 330 киловольт, а также антиаварийной автоматики в рамках Программы ТЭС «Азербайджан». Речь о ремонтных работах на Мингечевирской ТЭС, авария на которой летом минувшего года стала причиной блэкаута, оставив без электроснабжения 39 городов и районов страны.

Согласно сообщению, в результате работ мощность станции будет увеличена на 380 мегават и доведена до 2000 мегават. По данным ОАО «Азерэнержи», до сих пор в рамках Программы реабилитации проводилась реконструкция в шестом энергетическом блоке, а мощность седьмого блока доведена с 250 мегават до 310 мегават, отремонтировано необходимое оборудование.

Программа Реабилитации рассчитана на три года. ОАО сообщает, что в целом по итогам широкомасштабных работ мощность станции будет увеличена на 380 мегаватт и достигнет 2 тыс. мегаватт, будет обеспечена стабильность и надежность ТЭС «Азербайджан».

Директор Ассоциации специалистов энергетики Азербайджана Расул Сулейманов сообщил «Зеркало», что ремонтные работы не преследуют цели увеличить мощности электростанции, поскольку мощностей в стране достаточно. Дело в том, что за последние десять лет Акционерное общество потратило немало средств на модернизацию и строительство электростанций, замену устаревшей электросети новой. В результате производитель вдвое повысил мощности — с 4 тыс мВт в 1990 году до 8 тыс. мВт в настоящее время.

Но это весьма несущественно отразилось на самой выработке электроэнергии, повысившейся с 24 млрд кВт/ч в 1990 году до 25 млрд кВт/ч в прошлом году. Отстроенные большие мощности оказались невостребованы ввиду отсутствия спроса со стороны потребителей, бизнеса и промышленности. Причем причина низкой рентабельности кроется не только в невысоких тарифах, так как отстроенные электростанции не работают в полную мощность и не окупаются потребностями местного производства. Так что увеличивать мощности нам не нужно и это побочный эффект реконструкции, в результате которой проектные мощности достигнут уровня 1982 года.

«Когда Мингечевирскую ТЭС сдали, а было это в 1982 году, на электростанции в полную мощность действовало 8 блоков по 300 мегаватт. Однако позже, по мере эксплуатации, мощности были утеряны, снижалась КПД форсунок , что повлияло на количество используемого условного топлива. Так, если раньше сжигалось условно 200 грамм топлива на киловатт электроэнергии, после, из-за снижения КПД пришлось сжигать в два раза больше топлива, а это, соответственно отражается на себестоимости выработки электроэнергии», — пояснил Сулейманов.

По его свидетельству, переход электростанции на мазут после развала СССР вплоть до последних пяти лет вывел из строя инфраструктуру ТЭС «Азербайджан». «После развала Советского Союза добыча природного газа была на низком уровне, электростанция работала на мазуте, завозимом из Казахстана. Мазут сильно повредил оборудование — котлы и газоходы блоков вышли из строя, покрываясь нагаром из серной кислоты и сажи. В результате понизилось КПД форсунок и с переходом на газ условного топлива здесь сжигается больше, увеличилась себестоимость выработки электроэнергии», — собеседник затруднился сказать, во сколько обходится выработка одного КВт/ч сегодня, поскольку эта информация недоступна для публичного доступа.

При этом известно, что электростанция работает на природном топливе низкого качества, что также снижает КПД. Расходы при некачественном газе увеличиваются, но это не имеет отрицательного влияния на оборудование электростанции, в отличие от работы ее на мазуте.

Повышение мощностей, реконструкция и восстановление турбин, котлов и блоков не имеет отношения к предотвращению аварий по примеру ЧП, случившегося летом прошлого года. «Текущая ремонтная работа должна проводиться периодически для предотвращения ухудшения тепловых характеристик, — отметил специалист. — С точки зрения предотвращения аварии имеет значение повышение надежности линий электропередач, связывающих Мингечевирскую ТЭС со станциями на Абшероне. В этом направлении пока мало что сделано. Кроме того, имеет важность повышения уровня антиаварийной автоматики».

К вопросу о том, чего ожидать наступающим летом и не повторится ли сценарий прошлого года? Эксперт сообщил, что мы все еще не гарантированы от системной аварии в результате сильной жары или удара молнии. Однако на данный момент внедряется антиаварийная автоматика, современные умные счетчики, а потому, можно надеяться, что глобального отключения электроэнергии в случае аварии все же не произойдет.