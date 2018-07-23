Жаркое лето над Германией

Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая здесь начнется уже в августе: на две-три недели раньше обычного срока. Уже месяц в Германии держится 30-градусная жара. Следующая неделя, согласно прогнозам погоды, станет еще более знойной. Нынешнее лето в Германии может побить рекорд аномально жаркого 2003 года.

И платаны в Германии начали сбрасывать кору. Эта фотография была сделана в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют «бесстыдницами». Кору платаны сбрасывают, так как растут вширь, но сейчас она быстрее отслаивается из-за сухости. Кстати, жить платаны могут до двух тысяч лет, пишет DW.

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| 2018-07-23T02:29:44+00:00 23 июля 2018, 04:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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