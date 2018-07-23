Жаркое лето над Германией

Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая здесь начнется уже в августе: на две-три недели раньше обычного срока. Уже месяц в Германии держится 30-градусная жара. Следующая неделя, согласно прогнозам погоды, станет еще более знойной. Нынешнее лето в Германии может побить рекорд аномально жаркого 2003 года.

И платаны в Германии начали сбрасывать кору. Эта фотография была сделана в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют «бесстыдницами». Кору платаны сбрасывают, так как растут вширь, но сейчас она быстрее отслаивается из-за сухости. Кстати, жить платаны могут до двух тысяч лет, пишет DW.

45 просмотров