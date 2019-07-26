ЖАРА в Баку: шоу продолжается, а на сцене все жарче!

Второй день Международного фестиваля «ЖАРА», проходящий в одной из самых красивых курортных зон Sea Breeze Resort ознаменовался очередной церемонией прохода звезд по красной дорожке.

Свои луки и улыбки журналистам подарили Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Brandon Stone, Жасмин, Анита Цой, Сергей Кожевников, Ильгар Хаял, Нигяр Джамал и другие.

Филипп Киркоров вышел на красную дорожку с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой, Бриллиант Дадашева с сыном Джахадом.

Вице- президент Фонда Гейдара Гейдара Алиева Лейла Алиева предстала на церемонии в сопровождении сына Микаила и его друзей, и снова очаровала всех журналистов и ведущих красной дорожки Яну Кошкину и Константина Тарасюка.

Главной темой второго фестивального дня стало музыкальное противостояние Стаса Михайлова и Григория Лепса.

«Кто победит в баттле?», — с таким вопросом Кошкина и Тарасюк обращались к каждой выходящей звезде.

Самый толерантный ответ дала Лейла Алиева:

«Я болею за любовь. Честно говоря, иногда радость за победу твоего соперника больше, чем твоя победа. Я думаю, что сегодня победит дружба».

Супруга солиста группы «Руки вверх» Регина Бурд, впервые приехавшая на фестиваль ЖАРА призналась, что испытала настоящий восторг от города и от прекрасной бакинской публики:

«Чудесный город, очень гостеприимные люди, а фестиваль так вообще бьет все рекорды по количеству гостей и звездных участников. Баку способен любому вскружить голову», — заявила она в интервью #.

Бриллиант Дадашева сравнила фестиваль ЖАРА с любовью:

«Атмосфера непередаваемая. Все счастливы и довольны, лучшие песни звучат со сцены, лучшие артисты выступают на сцене. Я желаю фестивалю процветания и новых высот», — заявила народная артистка в интервью #.

Сын певицы во всеуслышание заявил, что невероятно гордится своей звездной мамой.

Одним из самых ярких моментов второго дня стала премьера возрожденного дуэта Филиппа Киркорова и Айгюн Кязимовой «Джалма».

«Для меня большая честь и ответственность петь с такой роскошной и талантливой певицей, как Айгюн Кязимова. Мы очень долго готовились к этому номеру, подбирали костюмы», — рассказал Филипп Киркоров интервью журналистам.

Выступление артистов сорвало шквал аплодисментов. Впервые на фестивале песня была исполнена на «бис», и это стал хит в исполнении Киркорова и Кязимовой «Джалма».

Публика просто не отпускала артистов со сцены, и растроганные таким горячим приемом звезды повторили песню.

Ильгар Хаял порадовал своих поклонников премьерой песни «Бакинский бульвар», автором которой является известный поэт-песенник Алтун Шашик.

EMIN рассказал журналистам о закрытой премьере фильма «Жара в Баку», которая состоялась во второй день фестиваля.

«Смеялись до слез! Всем рекомендую к просмотру. Фильм выходит на экраны кинотеатров Баку 5 сентября», — заявил певец и один из организаторов фестиваля.

Напомним, что в этом году фестиваль «ЖАРА» проходит в Баку в четвертый раз. В нем принимают участие свыше 200 топовых звезд Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Общее количество участников вместе с музыкантами, танцорами и сопровождающими их составами составляет свыше 600 человек.