«Жара» на старте: бакинцев ждет pre-party и новый ресторан EMINa

Подготовка к международному фестивалю «Жара» выходит на финишную прямую. Сегодня была анонсирована дата pre-party фестиваля.

Как сообщили # организаторы, вечеринка состоится 22 июня в Sea Breeze Resort Baku. Гостей ждет большая концертная программа с участием известных артистов, как азербайджанских, так и российских. Сам EMIN также выйдет на сцену и порадует многочисленных поклонников своими хитами. На следующий день, 23 июня на территории Sea Breeze Resort состоится официальное открытие Rose Bar Baku, в которой также примет участие EMIN и другие звезды. Данное заведение имеет оригинальную концепцию, разработанную непосредственно Эмином Агаларовым.

Примечательно, что Баку стал первым городом после Москвы, где открылся этот популярный ресторан.

Напомним, что «Жара» стартует в Баку 25 июля. В этом году фестиваль продлится 4 дня и вновь соберет на легендарной сцене Sea Breeze самых крутых звезд российской и азербайджанской эстрады. На «Жару» — 2019 приедут также и зарубежные звезды – Bosson (Стаффан Ульссон),исполнитель культового хита «One in a Million», и голливудская звезда, актер и певец Стивен Сигал.

В день открытия фестиваля – 25 июля — выступят Филипп Киркоров, Лобода, Вера Брежнева, Ольга Бузова, EMIN, Монати, Николай Басков, А -студио, Сергей Лазарев, Макс Барских, Зульфия Ханбабаева, Айгюн Кязимова и мн.др.

Второй день фестиваля начнется с творческого вечера легендарной российской группы «Любэ», посвященного 30-летию коллектива, который пройдет при участии гоупп Иванушки International, «Фабрика», «Руки вверх», «Город 312», популярных исполнителей Алены Апиной, Наташи Королевой, Мити Фомина, Ильгара Хаяла, Бриллиант Дадашевой, Игоря Николаева, Жасмин и др.

Концерт Григория Лепса и звезд 90-х нулевых состоится 27 июля.

Заключительный день фестиваля будет посвящен артистам поколения Z. На сцену выйдут Рауф и Фаик, Молли, HammAli&Navai, Мига Марвин, Джиган, Нюша, МОТ и др. Также в этот день состоится концерт Тимати.

Один из организаторов фестиваля, — EMIN, будет выступать на сцене все 4 дня.

Гостями фестиваля станут топовые российские телеведущие, а съемку фестиваля, как всегда, будет осуществлять Первый канал.