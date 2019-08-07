ЖАРА на Первом: главный ТВ канал России запускает серию эфиров с бакинского фестиваля

Первый канал России начинает трансляции международного фестиваля ЖАРА — 2019, с огромным успехом прошедшего в Баку с 25 по 28 июля.

«Первый канал представляет трансляции из Баку с Международного музыкального фестиваля ЖАРА, который ежегодно проходит на солнечном побережье Каспийского моря. ЖАРА — это зажигательные концерты, окрашенные в неповторимые краски заката! Ведущей гала-концерта открытия фестиваля станет Яна Чурикова. На сцену поднимутся: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Вера Брежнева, Николай Басков, Burito, Ани Лорак, Zivert, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Artik & Asti, Emin и Сергей Лазарев», — говорится на сайте Первом канале.

Как сообщает #, первый эфир состоится уже 9 августа, в 20.30 по московскому времени.

В этом году международный музыкальный фестиваль ЖАРА, как всегда прошел на одном из красивейших курортов — Sea Breeze, расположенном на побережье Каспийского моря.

В фестивале приняло участие около 250 артистов. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Как сообщил в интервью # EMIN, следующий фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

Это будет пятый, юбилейный фестиваль, который соберет еще больше звезд и хедлайнеров. Подготовка к нему уже началась.

EMIN не исключает, что в следующем году фестиваль будет длиться 5 дней.