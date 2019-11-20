Жан-Клод Ван Дамм поблагодарил Азербайджан

Всемирно известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм поблагодарил Азербайджан за установку памятника в селе Вандам в Габале.

Как сообщает Report, на своей официальной странице в социальной сети Facebook голливудский актер выразил отношение к скульптуре, возведенной в его честь в селе Вандам Габалинского района.

«Еще одна статуя JCVD в натуральную величину, установленная в селе под названием Вандам в Азербайджане! Скульптор Азад Алиев. Спасибо.»

Отметим, что в октябре 2019 года в Габалинском районе установили памятник Жан-Клоду Ван Дамму, автором которого является скульптор Азад Алиев.

| 2019-11-20T22:18:28+00:00 21 ноября 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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