Жалобы украинских министров на зарплаты объяснили

Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет объяснил, что некоторые члены правительства жаловались на низкую зарплату, поскольку не имеют «финансовой подушки». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Наш», передает «Укринформ».

Дубилет отметил, что многие министры пришли в политику из частного сектора, где получали в разы больше, чем сейчас. «И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая «финансовая подушка», как у меня, например, некоторых других коллег», — добавил он.

По мнению министра, с одной стороны необходимо привлекать людей в правительственную команду, а с другой — они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. Однако давать им больше денег тоже невозможно, так как на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо.

Отвечая на вопрос о своих расходах, Дубилет рассказал, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Ранее в декабре министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в начале своей карьеры в правительстве получал 16 тысяч гривен в месяц (около 43 тысяч рублей) и этих средств ему не хватало. По его словам, продолжить службу в кабмине на таких условиях ему позволяли сделанные на предыдущей работе сбережения, однако, как утверждает Малюська, их бы ему хватило только на год (lenta.ru)