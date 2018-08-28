Жалоба защиты генсека ОДКБ на решение об аресте отклонена

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты генсека ОДКБ Юрия Хачатурова на решение суда первой инстанции, посчитавшего приемлемым его арест, сообщил во вторник РИА Новости адвокат Мигран Погосян.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган. Четвертого августа генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей. Защита Хачатурова подала жалобу в апелляционный суд на решение суда первой инстанции, посчитавшей приемлемым его арест.

«Апелляционный суд отклонил жалобу. Это решение мы пока не получили. После получения определимся, обжаловать его или нет», — сказал Погосян.

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