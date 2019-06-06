Жалоба Фуада Аббасова рассматривается московским судом

В Москве началось заседание суда по жалобе, поданной азербайджанским журналистом Фуадом Аббасовым.

Как сообщает российское бюро Report, жалоба рассматривается Коллегией по гражданским делам Московского областного суда.

Отметим, что российские правоохранительные органы задержали азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, который проживает и работает в Москве. Так, несколько азербайджанских общин России обратились в Химкинский городской суд Московской области с требованием депортации Ф.Аббасова из страны.

Московский суд 7 мая рассмотрел дело №2737/2019 под названием «Запрет на въезд иностранного гражданина и лица без гражданства на территорию Российской Федерации». 16 мая российские правоохранительные органы задержали Ф.Аббасова по решению суда.