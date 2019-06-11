Жалкое зрелище

Размер таки не имеет значения. Сомневающимся, предлагаю обратить внимание на то, что из себя представляет азербайджанская диаспора в Украине. Очень часто, от самых разных ораторов, можно услышать грозную цифру в полмиллиона азербайджанцев, проживающих в Украине. При этом уточняется, что гражданами этой страны являются не все из них, но тоже весьма внушительная масса народа. А также порой мы слышим о том, что в Украине функционируют десятки азербайджанских диаспорских организаций. То есть, со стороны кому-то может показаться, что азербайджанцы играют серьезную роль в политической жизни Украины. На самом деле, это совсем не так. Говоря же более конкретно — влияние проживающих в Украине азербайджанцев на внутриполитический расклад в этой стране нулевое.

В очередной раз это стало ясно сейчас, когда в Украине идет активная подготовка к внеочередным парламентским выборам. Напомню, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. Уже 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.

И вот, он уже вышел на финишную прямую. Практически все партии, участвующие в нынешних выборах в Верховную Раду, уже объявили списки своих кандидатов. И тут, несколько отклонившись от основной темы, приведу последнюю социологию. Итак, если бы внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, партию «Слуга народа», которую возглавляет Владимир Зеленский, поддержали бы 48,5% респондентов, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные 10 июня.

За «Оппозиционную платформу – За жизнь» готовы отдать свои голоса 11,8% опрошенных среди намеренных участвовать в выборах и определившихся с симпатиями, за «Европейскую солидарность» проголосовали бы 8,1% респондентов, за «Батьківщину» – 7,8%, за партию «Голос» музыканта Святослава Вакарчука – 5,6%. Партию «Сила и честь» бывшего главы Службы безопасности Украины, экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко готовы поддержать 3,8% опрошенных, Радикальную партию Олега Ляшко – 2,9%. Остальные политсилы, согласно опросу КМИС, набрали бы менее 2% голосов.

Теперь, о главном и самом грустном. Итак, 9 июня в Киеве в Национальном ботаническом саду имени Гришко прошел съезд политической партии «Слуга народа». На нем представили первую двадцатку списка партии по общегосударственному округу. В ней не было азербайджанцев. Нет их и в первой сотне этой партии. Нет даже «мажоритарщиков»-азербайджанцев, которые поборются за попадание в ВР от партии «Слуга народа». По имеющимся у нас данным, с нашей стороны предлагались определенные кандидатуры. Но в итоге, в окончательном списке партии «Слуга народа» азербайджанцев нет.

«Рух новых сил» тоже идет на выборы в Верховную Раду. Но и там нет ни одного азербайджанца. Нет их в списках партий «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «Сила и честь», «Солидарность». Все эти политические силы уже объявили списки своих кандидатов! И в них не нашлось места хотя бы для одного азербайджанца, хотя бы от одной из этих партий. Вот вам, дорогие мои, и демонстрация реального веса и влияния азербайджанской диаспоры в Украине.

Да, можно бесконечно долго говорить о том, что тут многое решают деньги. Действительно, украинские СМИ регулярно пишут о том, что та или иная политическая сила банально торгует местами в своих списках. Цифры называются самые разные, но ведь в любое иное время руководители азербайджанской диаспоры так любят рассуждать о своих не хилых возможностях. И тут было самое время показать, кто на что горазд. Результат, как говорится, на табло.

Можем уже поздравить себя с тем, что в новом составе ВР не будет ни одного азербайджанца. Но только ли руководители украинских политических партий и их невидимые кукловоды в этом виноваты? Вовсе нет. Огромная доля вины лежит на тех господах, что так любят позиционировать в роли лидеров азербайджанской диаспоры в Украине. В первую очередь я имею ввиду «Раду азербайджанцев Украины».

Да, можно провести учредительный съезд этой организации в киевском отеле. Да, можно потом распространить соответствующую информацию в азербайджанских СМИ. В украинских СМИ, замечу, создания этой организации даже не заметили, что уже говорит о многом.

Но, даже не это главное. Перед нами факт того, что РАУ не собралась даже на заседание, чтобы определить свои приоритеты перед внеочередными выборами в ВР. Не нашли, так сказать, времени. Тут ведь вопрос приоритетов. И повод для сравнений. К примеру, Меджлис крымско-татарского народа нашел время для того, чтобы собраться и принять решение делегировать своих представителей в списки нескольких проевропейских и проукраинских политических партий.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. По его словам, были проведены переговоры с шестью украинскими партиями, некоторые из которых уже включили представителей крымско-татарского народа в свои списки. В частности, по спискам партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» пойдет лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и замглавы меджлиса Ахтем Чийгоз.

Чубаров баллотируется в первой десятке партии «Сила и честь» бывшего руководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины, экс-главы СБУ Игоря Смешко. Первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова пойдет от политической силы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана «Украинская стратегия Гройсмана». От партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука пойдут двое представителей крымских татар.

Да, не факт, что все они попадут в ВР нового созыва. Но, «складывая яйца в разные корзины», Меджлис крымско-татарского народа поступил мудро, увеличив шансы на попадание в украинский парламент хотя бы нескольких своих представителей. В итоге, именно крымские татары будут бороться за права крымских татар. А кто будет бороться за права проживающих в Украине азербайджанцев? Тех самых, которых вроде бы полмиллиона человек. Уж точно это будут не азербайджанцы. Вот вам и доказательство того, что размер, в данном случае, количественный, не имеет никакого значения.