Жак Ширак был похоронен в Париже

Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака прошли в понедельник на кладбище Монпарнас в Париже, сообщают французские СМИ.

Похороны прошли в присутствии только близких. Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Понедельник во Франции был объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях были приспущены флаги.

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже. Он занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 года, а по завершении полномочий отошел от общественной и политической жизни. (interfax.ru)

| 2019-09-30T22:33:05+00:00 30 сентября 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss