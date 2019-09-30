Жак Ширак был похоронен в Париже

Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака прошли в понедельник на кладбище Монпарнас в Париже, сообщают французские СМИ.

Похороны прошли в присутствии только близких. Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Понедельник во Франции был объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях были приспущены флаги.

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже. Он занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 года, а по завершении полномочий отошел от общественной и политической жизни. (interfax.ru)