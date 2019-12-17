Земля продолжит расти в цене

В нашей стране деньги чаще всего вкладывают в покупку квартир, а также земельных участков. Считается, что такие вложения обязательно окупятся, и в случае чего землю всегда можно будет выгодно продать или сдавать в аренду хотя бы летом, построив там загородную дачу. Правда, в период кризиса на земельном рынке наблюдался спад, однако сейчас, когда экономика стабилизировалась, виден определенный подъем.

Генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрат Ибрагимов рассказал # о том, что в ноябре этого года на рынке земельных участков в Баку цены были стабильными.

Если брать временной отрезок с января по ноябрь текущего года, то цены на рынке земельных участков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,7%.

Эксперт считает, что следующий год для земельного рынка будет еще более стабильным. Он отметил, что объемы строительства загородного жилья в прошлом и в этом году сократились по сравнению с 2017 годом. Но стали больше внимания обращать на соблюдение стандартов при строительстве. По оценке Н.Ибрагимова, цены на первичном рынке и на рынке земельных участков будут расти, однако рост составит не более 3-5 %. На вторичном рынке и рынке коммерческого жилья роста ждать не стоит.

Эксперт в области недвижимости Рашад Алиев отметил #, что изменение цен на рынке недвижимости на несколько процентов не является показателем роста или снижения стоимости. В таких колебаниях основную роль играет сезонность. На уровне покупательной способности этот рост не ощущается. Если же рост цен опережает рост доходов и инфляционные показатели, то это уже вызывает беспокойство, но на сегодняшний день подобное не наблюдается. Он отметил, что небольшой рост цен на рынке недвижимости был во всех сегментах, но он был несущественным. Предпосылок к тому, что цены снизятся в 2020 году, нет, скорее стоит ждать некоторого повышения.

«Если растут цены на все, земельные участки не могут остаться в стороне. Вероятнее всего, что цена на землю продолжит свой рост, если будет стабильность, и доходы населения будут выше. В благополучной экономической ситуации рост цен на землю опережает рост цен по другим видам недвижимости, и наоборот, в случае экономического спада, цена на землю падает быстрее, чем в остальных сегментах»,– сказал Р.Алиев.

По его словам, многое зависит от того, где расположены земельные участки. Некоторые не дешевели даже в пору депрессии на рынке недвижимости, напротив, цены на них росли. Популярностью пользуются земельные участки, находящиеся в районах ведения активного строительства, там, где есть все необходимые коммуникации. В районах же, где все застроено и прироста населения не наблюдается, они особым спросом не пользуются.

Экономист Фуад Ализаде заявил, что рост цен на землю находится на уровне инфляции, так что о подорожании можно говорить с натяжкой. Но в следующем году, как говорит он, стоимость земли продолжит расти.

«Земля – выгодное и надежное капиталовложение во все времена. Но резких скачков цен не будет, и скорее всего рост не превысит планку в 5%. Для роста,– говорит экономист,– есть объективные причины, в частности рост уровня доходов населения. За последнее время граждане стали зарабатывать на 20-30% больше»

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также считает, что стоимость земли продолжит расти. Этому способствует рост населения страны, свободной земли становится все меньше, и если так пойдет дальше, она станет дефицитным товаром. Стоимость, по его убеждению, не снизится, если не случится что-то чрезвычайное, какое-то стихийное бедствие.

«Люди, имеющие на руках необходимую сумму, не боятся вкладываться в покупку земельных участков. Но важно перед заключением сделки убедиться, что все документы в порядке. Земельные участки пользуются популярностью не только у тех, кому нужны загородные дома, но и у предпринимателей, развивающих свой бизнес. Приобретают земельные участки преимущественно на Абшероне, а также в курортных зонах. Для покупателей важно, чтобы там были подведены все необходимые коммуникации»,– сказал Н.Агаев.