Землетрясение в Перу привело к разрушениям

В результате землетрясения магнитудой 8 на севере Перу разрушено более 15 зданий, сообщается в TwitterНационального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN).
Пострадавшие есть, но их число пока не известно, добавляет COEN.
По информации местного издания Perublica, землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. Многие здания в регионах Сан-Мартин и Лорето разрушены, пациентов одной из больниц эвакуировали.
В некоторых городах нарушено электроснабжение.
Как заявил президент Перу Мартин Вискарра, землетрясение чувствовалось во многих регионах страны. Он попросил жителей сохранять спокойствие.