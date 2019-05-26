Землетрясение в Перу привело к разрушениям

Пострадавшие есть, но их число пока не известно, добавляет COEN.

По информации местного издания Perublica , землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. Многие здания в регионах Сан-Мартин и Лорето разрушены, пациентов одной из больниц эвакуировали. В некоторых городах нарушено электроснабжение. Как заявил президент Перу Мартин Вискарра, землетрясение чувствовалось во многих регионах страны. Он попросил жителей сохранять спокойствие.