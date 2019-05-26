Землетрясение в Перу привело к разрушениям

В результате землетрясения магнитудой 8 на севере Перу разрушено более 15 зданий, сообщается в TwitterНационального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN).
Пострадавшие есть, но их число пока не известно, добавляет COEN.
По информации местного издания Perublica, землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. Многие здания в регионах Сан-Мартин и Лорето разрушены, пациентов одной из больниц эвакуировали.
В некоторых городах нарушено электроснабжение.
Как заявил президент Перу Мартин Вискарра, землетрясение чувствовалось во многих регионах страны. Он попросил жителей сохранять спокойствие.
| 2019-05-26T15:50:45+00:00 26 мая 2019, 17:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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