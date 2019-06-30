Землетрясение потрясло жителей Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у юго-восточного побережья Тайваня.

Как передает Gazeta, об этом сообщила сейсмологическая служба Тайваня.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 140 км от береговой линии уезда Тайдун, а очаг залегал на глубине 44,5 км.

Колебания почвы ощущались на территории уездов Тайдун, Хуалянь, Пиндун, Цзяи, Юньлин, Чжанхуа, а также в городе Тайчжун. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

| 2019-06-30T09:42:29+00:00 30 июня 2019, 10:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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