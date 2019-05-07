Землетрясение не затронуло исторические памятники

Землетрясение, произошедшее 5 февраля этого года в Агсуинском, Исмаиллинском и Шамахинском районах Азербайджана, не повредило исторические памятники.

Об этом было сказано на отчетном брифинге по проведенным за три месяца работам по устранению последствий землетрясения, сообщает во вторник Trend.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамат Садыхов отметил, что исторические памятники не пострадали от подземных толчков.: «Исторические памятники настолько были фундаментально построены, что не упал ни один камень. Государство заботится об этих памятниках, проводит необходимые мероприятия по их охране».