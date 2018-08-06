Землетрясение на острове Ломбок в Индонезии: десятки погибших

Согласно уточненным данным, по меньшей мере 90 человек погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Десятки человек пострадали, в основном на севере острова.

Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

Геологи поначалу предупредили об опасности цунами, но чуть позже отменили предупреждение.

После землетрясения произошло не менее 130 афтершоков.

Представитель агентства по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил Франс пресс, что в главном городе острова Матарам частично или полностью разрушено много зданий. В нескольких районах Матарама зафиксированы перебои в подаче электричества.

Аэропорт на острове работает, несмотря на незначительные повреждения.

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