Земана критикуют за неучастие в мероприятиях к 50-летию оккупации ЧССР

Чешская парламентская оппозиция резко раскритиковала отказ президента страны Милоша Земана участвовать в мероприятиях, посвященных 50-летию со дня оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Это странное решение, заявил Петр Фиала, председатель Гражданской демократической партии, второй по величине силы в парламенте, передает агентство dpa в пятницу, 16 августа.

В свою очередь председатель партии «Традиция Ответственность Процветание 09» Иржи Поспишил в открытом письме призвал Земана не пренебрегать своими конституционными обязанностями. «Невзирая на ваши пророссийские симпатии, мы оба — граждане одной страны, которая в 1968 году мечтала о справедливом общественном строе. Оккупация эти мечты развеяла», — приводит слова Поспишила радиостанция Radio Praha. Политик напомнил, что Земан уже в течение нескольких лет избегает участия в памятных акциях и официальных мероприятиях, посвященных годовщинам оккупации.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек заявил, что Земан однозначно считает оккупацию Чехословакии преступлением. «Свое отважное слово господин президент уже произнес, когда в начале периода нормализации заявил о несогласии с оккупацией… Подобное высказывание дороже тысячи формальных и неискренних речей, которые, несомненно, прозвучат 21 августа», — написал Овчачек в своем микроблоге Twitter.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вступили несколько тысяч военнослужащих из стран Варшавского договора, прежде всего СССР. Они подавили восстание, получившее название «Пражская весна» и направленное на создание «социализма с человеческим лицом». Жертвами столкновений стали более 100 человек.

21 августа 2018 года у здания Чешского радио в Праге, где в 1968 году проходили самые тяжелые бои, состоятся памятные мероприятия, в которых намерены участвовать премьер-министр страны Андрей Бабиш и председатели обеих палат парламента.

34 просмотров