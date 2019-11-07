«Зеленый свет» американо-китайским отношениям?

Торгово-экономические отношения между США и Китаем играют важную роль в экономической стабильности мира. Как сообщают большинство западных СМИ стороны приходят к согласию в переговорах и скорее всего в скором времени будут подписаны новые соглашения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, перед заключением первой части всеобъемлющей торговой сделки США должны отменить введенные в сентябре пошлины на китайский импорт.

«Пекин считает недостаточным решение США отказаться от введения новых пошлин в декабре. При этом в Вашингтоне видят угрозу декабрьских пошлин частью торговых переговоров и угрожают ввести их, если подписание соглашения в ближайшее время сорвется по какой-либо причине.

Один из источников указывает, что Китай хочет добиться ослабления 25% пошлин на импорт объемом 250 миллиардов долларов, которые были введены ранее. Другой утверждает, что китайские переговорщики в целом настаивают на скорейшей отмене любых заградительных тарифов», — говорится в сообщении.

Комментируя ситуацию «Зеркало», экономист Василий Колташев, сказал, что детали этих соглашений пока не известны.

«Дело в том, что сальдо торгового баланса между Китаем и США очень выгодны для Пекина и отрицательны для Вашингтона. И эта тенденция только усиливалась на протяжении последних лет. Китай много продает и мало покупает у США. Такое положение дел не могло устраивать американцев, но американские товары стоят дорого, а другие страны предлагают ту же продукцию по гораздо более низким ценам», — сказал он.

По его словам, экономики Евразийского континента стали «новым открытием» для китайских товаров, при этом, что эти рынки в отличие от США не имеют сильную валюту.

«За последние годы Китай значительно нарастил свой экспорт на новые рынки. Правда, сегодня американский рынок остается главным для Китая, и поэтому Пекин внимательно относится к американским требованиям. Это гарантирует американцам «зеленый свет» для целого ряда американской сельхозпродукции на китайском рынке.

Пекин вынужден дать гарантии для стабилизации торгового баланса между странами. Но, на мой взгляд, это вряд ли будет исполнено, особенно в свете процесса импичмента против Дональда Трампа и президентских выборов», — добавил он.

Как отмечает Колташев, это вынуждает Трампа проводить правоцентристскую политику, то есть либерального консерватора.

«Все это накладывает опечаток на позиции Китая. Пекин понимает всю сложность ситуации, а потому будет вести себя на переговорах мягче. Но при этом нужно сказать, что эти соглашения никто соблюдать не будет», — подчеркнул он.

Экономист также добавил, что Китай сейчас занимается поднятием внутреннего спроса.

«Для поднятия внутреннего спроса Китай использует разные механизмы: не облагаются налогами минимум доходы, кредитование с низкими процентными ставками, теневая или полутеневая экономика — все это способствует повышению внутреннего спроса. Причем нужно сказать, что разгоняется как потребительский спрос, так и корпоративный, все это стимулируется льготными кредитами. Но, даже несмотря на это, он не может заменить американский рынок», — сказал он.

По его словам заменить американский рынок невозможно, и его доля в китайском экспорте насколько высока, что безболезненно расстаться с ним невозможно.

«Другое дело, что не очень выгодно покупать что-то у самих США, потому что это дорого. На мой взгляд, Трамп будет давить на энергетический сектор, чтобы Китай начал закупать больше американских углеводородов, для использования его в прибрежной индустриальной зоне.

Если состоится сделка США и Китая и будет определенное равновесие в отношениях, то это поспособствует сохранению стабильности на мировом рынке», — резюмировал он.