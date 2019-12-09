«Зеленых» рабочих мест может стать больше

При создании рабочих мест важно учитывать не только экономическую, но и экологическую составляющую. «Зеленой» называют такую трудовую деятельность, которая помогает сохранять или восстанавливать окружающую среду.

Организация Объединенных Наций, Международная организация труда (МОТ), Международная организация работодателей и Международная организация профсоюзов уже не один год осуществляют кампанию по расширению «зеленых» рабочих мест. Ее необходимость вызвана деятельностью человека и изменением климата.

На днях в столице при поддержке МОТ состоялся образовательный семинар для профсоюзов Азербайджана и Туркменистана, на котором обсуждались приоритеты по целям устойчивого развития и программа создания «зеленых» рабочих мест. Согласно анализу эксперта МОТ Марека Херсдорфа, на сегодняшний день в Азербайджане вырисовываются совсем не радужные экологические перспективы. Об этом # рассказал вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов.

«Анализ показал, что в нашей стране все чаще происходит деградация почвы из-за ее засоления и использования химикатов. Также в Азербайджане наблюдается дефицит водных ресурсов. Очень критическая ситуация с питьевой водой. Не только в городах тратят много воды впустую, но и в деревнях. Надо сделать так, чтобы использованная вода применялась для сельскохозяйственных нужд. Кроме того, необходимо переходить на капельный полив»,– заявил Дж.Исмаилов.

Нужно, как подчеркнул он, больше применять альтернативные источники энергии – солнечные батареи, ветряные мельницы, снизить выбросы парниковых газов, бороться с пластиковым мусором.

На мероприятии, как отметил эксперт, говорилось и о предприятиях, загрязняющих своими выбросами атмосферу. Речь, прежде всего, о нефтегазовой промышленности.

По словам Дж.Исмаилова, международные специалисты подчеркивают, что нужно проводить последовательную экологическую политику, и при создании рабочих мест экологический аспект должен учитываться так же, как и достойная охрана труда.

Необходима Конвенция по обеспечению экологической безопасности во всех отраслях, и этот аспект также обсуждался на семинаре.

«Если предприятие перепрофилируется в экологических целях, появятся новые рабочие места, будет выпускаться новая продукция. Должен быть постепенный переход к чистому производству. Кроме того, надо оказывать помощь работникам, пострадавшим от климатических изменений, вредного производства, и менять технологии, наносящие ущерб всему живому на более совершенные»,– сказал он.

Так, по словам Дж.Исмаилова, на золотом прииске в Кедабеке используются вредные устаревшие технологии. Золото из породы вытравливается открытым способом при помощи кислот. Испарения негативно влияют на работников, кислоты загрязняют реку.

«Капитал хочет больше наживы, но не желает тратиться на безопасное производство, и это касается практически всех сфер.

Профсоюзы при заключении трехстороннего соглашения между правительством, Конфедерацией профсоюзов и Конфедерацией работодателей планируют включать туда пункты, касающиеся экологических вопросов, для того, чтобы их изучали и вели соответствующую работу в данном направлении. У государства,– говорит Дж.Исмаилов,– должен быть стратегический план по поводу создания «зеленых» рабочих мест, разработанный Министерством экологии».

Предприятия — нарушители должны строго наказываться, те же, кто, напротив, стремятся минимизировать ущерб окружающей среде, должны поощряться при помощи гибкого налогообложения, резюмировал он.

Эколог Фикрет Джафаров заявил #, что «зеленые» рабочие места можно создать буквально в каждом офисе, если подойти к делу правильно. Для экономии электроэнергии нужно не только использовать энергосберегающие лампы, но и правильно планировать окна в зданиях. Необходимо использовать больше электронных носителей, а не бумажных, что у нас происходит.

По его словам, создание «зеленых» рабочих мест является перспективным направлением в Азербайджане. Это не только «зеленое» производство, но и «зеленое» обслуживание.

«Так, у нас есть завод по производству солнечных батарей, который можно отнести к такому производству. Но те, кто их устанавливают, имеют отношение к экологичной сфере услуг. Получается целая цепочка.

В Сумгайыте производят оборудование для капельного орошения, которое очень важно для нашей страны, испытывающей проблемы с запасами пресной воды. В общем, в направлении «зеленого» производства в последнее время что-то делается»,– рассказал он.

Сейчас одна из самых неэкологичных сфер- нефтеперерабатывающая, так как топливо, которое оно производит, вредит окружающей среде.

«Нефть является уникальным продуктом, из него можно получить практически что угодно. Альтернативное топливо только начали изобретать. Но в будущем,– считает Ф.Джафаров,– нефтеперерабатывающие заводы перейдут на менее вредное производство сложных полимеров. В свое время Европа отказалась от использования каменного угля из-за того, что при его сжигании выбрасывается большое количество парниковых газов и редкоземельных металлов. А XXI век, по моему мнению, последний век, когда нефть используется в качестве топлива».