Зеленскому пригрозили «майданом»

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, известный своими праворадикальными взглядами, пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому массовыми беспорядками и новым «майданом», если тот не будет выполнять требования националистов. Об этом Вятрович написал в пятницу на своей странице в сети Facebook.

Один из идеологов современного украинского национализма признал, что его единомышленники-радикалы составляют меньшинство на Украине, однако высказал мнение, что развитие страны должны определять именно они, а не большинство избирателей, которое проголосовало на выборах за Зеленского.

«Майдан» — предохранитель демократического развития Украины», — написал Вятрович. «Большинство в изувеченном тоталитаризмом обществе не способно рационально воспользоваться полученным правом выбора, — считает он. «На Украине ситуация похожая, — утверждает он. — Выборы в основном выигрывают не силы, заинтересованные в построении сильного, демократического государства, готовые к тяжелым, но необходимым реформам, а те, кто предлагает немедленное улучшение».