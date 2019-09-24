Зеленскому посоветовали налаживать прямую связь с Путиным

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию «Гордон» в ответ на вопрос о переговорах в «нормандском формате» посоветовал президенту Владимиру Зеленскому налаживать личные контакты с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению господина Волкера, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп не настроены против Украины, однако прямая связь между Москвой и Киевом также имеет свои преимущества.

«Я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. Нормандский формат также подходит. Двусторонние американско-российские отношения тоже играют свою роль. Однако состоявшийся недавно обмен пленными произошел в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение проблемы стало возможным»,— сказал Курт Волкер.