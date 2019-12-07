Зеленскому не нравится быть «между»

Президент Украина Владимир Зеленский отказался превращать страну в вкусное блюдо, которое будет лежать на столе «великих боссов». Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский журнал Time поместил украинского лидера на обложку номера, который выйдет 16 декабря, с подзаголовком «Зеленский оказался между Путиным и Трампом».

Глава Украины прокомментировал эту обложку словами, что ему не нравится быть «между». Он также не хочет, чтобы и «Украина была между».

«Я хочу, чтобы мы сидели за этим столом и были равноправной, сильной страной», — подчеркнул Зеленский.

| 2019-12-07T01:06:52+00:00 7 декабря 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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