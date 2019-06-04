Зеленского обвинили в сталкивании Украины в средневековье

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что либертарианство, идеология партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, столкнет страну в средневековье.

Ранее представитель президента Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что идеология партии «Слуга народа», лидером которой является глава Украины, будет либертарианство.

«Максимально просто: это полный демонтаж остатков социального государства. Ликвидация пенсионной системы как таковой, остатков бесплатной медицины. Полная отмена гарантий нетрудоспособным, прекращение помощи инвалидам. Отмена гарантий получения образования, не только высшего, но и начального и среднего. Короче говоря, сталкивание Украины в средневековье, в «темные века». Жизнь по принципу «человек человеку — волк», — цитирует во вторник разъяснение Медведчука, что такое либертарианство, пресс-служба его партии.

По его словам, Зеленскому стоит напомнить, что в соответствии с действующей Конституцией Украина – государство социальное, и неразумно начинать свою деятельность с попрания основного закона страны.

| 2019-06-04T16:19:17+00:00 4 июня 2019, 19:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss