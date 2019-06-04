Зеленского обвинили в сталкивании Украины в средневековье

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что либертарианство, идеология партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, столкнет страну в средневековье.

Ранее представитель президента Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что идеология партии «Слуга народа», лидером которой является глава Украины, будет либертарианство.

«Максимально просто: это полный демонтаж остатков социального государства. Ликвидация пенсионной системы как таковой, остатков бесплатной медицины. Полная отмена гарантий нетрудоспособным, прекращение помощи инвалидам. Отмена гарантий получения образования, не только высшего, но и начального и среднего. Короче говоря, сталкивание Украины в средневековье, в «темные века». Жизнь по принципу «человек человеку — волк», — цитирует во вторник разъяснение Медведчука, что такое либертарианство, пресс-служба его партии.

По его словам, Зеленскому стоит напомнить, что в соответствии с действующей Конституцией Украина – государство социальное, и неразумно начинать свою деятельность с попрания основного закона страны.