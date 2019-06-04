Зеленский ждет от НАТО больше усилий в Черном море

Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник в Брюсселе, что от НАТО требуются дополнительные усилия для обеспечения безопасности в Черном море, передает РИА Новости.

Украинский президент провел во вторник в штаб-квартире НАТО первую встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Наша общая задача – обеспечить стабильность и безопасность в Черноморском регионе, что требует от альянса дополнительных усилий. Мы приветствуем решения альянса, принятые в апреле в Вашингтоне, по поддержке украинских ВМС», — заявил он, выступая на английском языке.

Генсек НАТО, со своей стороны, напомнил, что «в ответ на незаконные действия России НАТО увеличивает свое присутствие в Черном море».

«В апреле министры иностранных дел согласовали пакет дополнительных мер, включая дополнительную подготовку ваших морских сил и береговой охраны, больше военно-морского присутствия с посещениями портов и учениями, а также обмен информацией. Мы видели регулярные учения и посещения портов нашими постоянными военно-морскими группами, а также другими кораблями НАТО», — сказал Столтенберг.