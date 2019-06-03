Зеленский заявил о новых решениях по конфликту в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что у него есть конкретные решения по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что готов выйти с новыми предложениями к контактной группе.

В то же время Зеленский вновь добавил, что никто «торговать суверенитетом не собирается».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что экс-президент страны Леонид Кучма снова стал представителем Киевана переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Также Зеленский сообщил, что 5 июня пройдет первая встреча трехсторонней группы во главе с Кучмой.